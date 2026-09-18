11 дней отдыха и нерабочее 31 декабря: как Россия будет отдыхать в Новый год Минтруд: новогодние каникулы в России продлятся 11 дней

Москва18 сен Вести.Предстоящие новогодние праздники в России продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года отметили в пресс-службе

Там также добавили, что в 2027 году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря 2027 года соответственно.