Москва18 сенВести.Предстоящие новогодние праздники в России продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.
Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 годаотметили в пресс-службе
Там также добавили, что в 2027 году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря 2027 года соответственно.