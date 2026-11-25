Кавшар: в 2027 году будет семь укороченных рабочих недель

В 2027 году число коротких рабочих недель достигнет семи Кавшар: в 2027 году будет семь укороченных рабочих недель

Москва25 ноя Вести.Семь рабочих недель в 2027 году окажутся для россиян короткими. В эти недели работать нужно будет по три или четыре дня. Об этом сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Если сравнивать с 2026 годом, то количество рабочих и выходных совпадает, однако в следующем году нас ждет на одну больше укороченных недель по три-четыре дня пояснила Кавшар

По словам парламентария, в 2026 году таких недель было шесть. Ранее она отмечала, что в 2027 году будет 118 выходных дней, из них 14 — нерабочие праздничные.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 21 ноября рассказала, что в 2027 году в России будет 247 рабочих дней. Депутат добавила, что в последнюю неделю 2026 года россияне отработают только три дня — 28, 29 и 30 декабря, после чего начнутся продолжительные новогодние выходные.

Помимо этого, в 2027 году россиянам предстоит одна шестидневная рабочая неделя: перед Днем защитника Отечества она продлится с 15 по 20 февраля.