Депутат ГД Бессараб: в 2027 году россиян ждут семь коротких рабочих недель

Стало известно, сколько коротких рабочих недель будет в 2027 году Депутат ГД Бессараб: в 2027 году россиян ждут семь коротких рабочих недель

Москва17 окт Вести.Семь коротких рабочих недель ждут россиян в 2027 году: в феврале, марте, две в мае, в июне, ноябре и декабре, рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

На 2027 год предусмотрены семь коротких рабочих недель. Они выпадают как на дниНеделя после праздничных, так и в преддверии праздничных дней сказала депутат

Уточняется, что в 2027 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Ранее сообщалось, что в текущем году россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре благодаря Дню народного единства. Вторник, 3 ноября, станет сокращенным рабочим днем, а вот понедельник, четверг и пятница ничем не будут отличаться от обычных будней.