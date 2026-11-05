Богданова-Шемраева: в 2027 году россиян ждут четыре сокращенных рабочих дня

Россиянам рассказали, сколько сокращенных рабочих дней будет в 2027 году Богданова-Шемраева: в 2027 году россиян ждут четыре сокращенных рабочих дня

Москва5 ноя Вести.В следующем году россиян ждут четыре сокращенных рабочих дня. Об этом РИА Новости сообщила директор Департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

В 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиян ждут четыре сокращенных рабочих дня. На один час короче будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября сказала Богданова-Шемраева

Она уточнила, что это произойдет непосредственно перед государственными праздниками: 30 апреля - накануне Праздника Весны и Труда, 11 июня - перед Днем России и 3 ноября - перед Днем народного единства.

Ранее россиянам рассказали, как они будут работать 30 декабря. Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что предпоследний день года не будет сокращенным.