Москва8 нояВести.Закон разрешает делить на части ежегодный оплачиваемый отпуск, причем, какие-то периоды могут быть короткими. Но один из них, согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, должен быть не менее 14 календарных дней, напоминает в беседе с "Российской газетой" профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.
Если такие короткие отпуска заранее согласованы и прописаны в графике, то отказать в них работодатель не вправеговорит эксперт
По закону минимальная продолжительность ежегодного отпуска составляет 28 календарных дней за каждый рабочий год. Это гарантированный минимум, отмечает Сергей Толкачев. Если вы не использовали отпуск в прошлом году, его можно отгулять в текущем. Но его необходимо предварительно согласовать с руководством.
График отпусков обязателен для обеих сторон - работника и работодателя. В одностороннем порядке изменить его нельзянапоминает Толкачев
Однако отпуск можно перенести по соглашению сторон или при наличии законных оснований, которыми могут стать болезнь, задержка отпускных и тому подобное. Для этого работник пишет заявление, а работодатель издает приказ, резюмировал эксперт.
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