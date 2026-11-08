Россиянам напомнили о правилах дробления отпуска Профессор Толкачев: отпуск разрешается делить даже на короткие части

Москва8 ноя Вести.Закон разрешает делить на части ежегодный оплачиваемый отпуск, причем, какие-то периоды могут быть короткими. Но один из них, согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, должен быть не менее 14 календарных дней, напоминает в беседе с "Российской газетой" профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Если такие короткие отпуска заранее согласованы и прописаны в графике, то отказать в них работодатель не вправе говорит эксперт

По закону минимальная продолжительность ежегодного отпуска составляет 28 календарных дней за каждый рабочий год. Это гарантированный минимум, отмечает Сергей Толкачев. Если вы не использовали отпуск в прошлом году, его можно отгулять в текущем. Но его необходимо предварительно согласовать с руководством.

График отпусков обязателен для обеих сторон - работника и работодателя. В одностороннем порядке изменить его нельзя напоминает Толкачев

Однако отпуск можно перенести по соглашению сторон или при наличии законных оснований, которыми могут стать болезнь, задержка отпускных и тому подобное. Для этого работник пишет заявление, а работодатель издает приказ, резюмировал эксперт.

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