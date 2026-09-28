Эксперт Санина: март, апрель, июль и август выгодны для отпуска в 2027 году

Эксперт рассказала, когда россиянам выгоднее всего брать отпуск в 2027 году Эксперт Санина: март, апрель, июль и август выгодны для отпуска в 2027 году

Москва28 сен Вести.Самыми выгодными для отпуска в 2027 году с финансовой точки зрения станут месяцы с наибольшим числом рабочих дней – март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, в каждом из которых по 22 рабочих дня. Об этом в беседе с RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

По ее словам, в эти месяцы стоимость одного рабочего дня ниже, поэтому потери в зарплате будут минимальными, ведь отпускные считаются исходя из среднего дневного заработка. Наименее выгодны январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19), а также ноябрь (20).

Если же важнее продлить время отдыха, отпуск стоит совмещать с праздниками. Всего в 2027 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней, столько же, сколько в 2025-м, напомнила Санина. Среди таких вариантов отпуска она назвала 11–15 января (с учетом праздников человек будет отдыхать 17 дней - с 1 по 17 января, но этот месяц финансово невыгоден для отпуска), 24–26 февраля (восемь дней с 21 по 28 февраля за три дня отпуска) и 9–12 марта (девять дней с 6 по 14 марта за четыре дня отпуска).

При планировании отпуска, отметила эксперт, важно сначала определиться с приоритетом.

Если цель – не потерять в деньгах, выбирайте месяцы с максимальным числом рабочих дней пояснила она

Самым выгодным вариантом по длительности отдыха в 2027 году Санина назвала присоединение четырех дней отпуска к майским праздникам, в итоге получится десять дней подряд.

Ранее правительство России утвердило производственный календарь на следующий год, по которому майские праздники продлятся шесть дней.