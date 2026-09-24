Эксперт Колодяжная: сразу шесть месяцев в 2027 году будут выгодными для отпуска

Эксперт рассказала, в какие месяцы в 2027 году выгодно оформлять отпуск Эксперт Колодяжная: сразу шесть месяцев в 2027 году будут выгодными для отпуска

Москва24 сен Вести.Сразу шесть месяцев в следующем году будут выгодными для оформления отпуска, сообщил ТАСС со ссылкой на старшего преподавателя кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени Кутафина Анастасию Колодяжную.

Благодаря распределению рабочих дней в эти месяцы работники с фиксированным окладом получат достаточно высокую зарплату за оставшуюся от отпуска часть месяца.

В 2027 году производственный календарь распределился уникальным образом - месяцев с 23 рабочими днями не будет вообще, зато максимальная планка в 22 дня зафиксирована сразу в нескольких периодах. Таким образом, самые выгодные месяцы: март, апрель, июль, август, сентябрь, декабрь сказала Колодяжная

Она уточнила, что в такие месяцы работник почти не теряет в деньгах, заменяя рабочий день отпускным.