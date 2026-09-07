Экономист назвал отпуск в первой половине осени более выгодным Доцент Балынин: отпуск в первой половине осени является наиболее выгодным

Москва7 сен Вести.Сентябрь и октябрь - наиболее финансово выгодные месяцы для ухода в отпуск осенью 2026 года, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с "Газетой.ру".

По его словам, в сентябре и октябре будет 22 рабочих дня, тогда как в ноябре - 20.

Он привел в пример сотрудника с зарплатой 100 тыс. руб. Если такой человек возьмет двухнедельный отпуск в сентябре, то его отпускные составят 42 тыс., а зарплата - 54,5 тыс. Такой же расчет верен и для октября. В ноябре отпускные будут теми же, но зарплата ниже - 50 тыс. руб.

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