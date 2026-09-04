Любые отношения могут закончиться, в том числе трудовые. Причины бывают разными: по сокращению штата, из-за реорганизации компании, по инициативе работодателя или — все чаще — по желанию работника (в последний год доля увольнений по собственному выросла до 76%).

Но часто люди недостаточно осведомлены о своих трудовых правах и, как следствие, сильнее переживают в процессе увольнения и даже могут упустить важные финансовые моменты. А на самом деле один из важных этапов — правильный расчет. О том, что и на каких основаниях полагается покидающему компанию работнику и как оформить такие выплаты, мы расскажем в этой статье.

Какие выплаты положены при увольнении

Заработная плата за отработанные, но еще не оплаченные дни — по день увольнения включительно (согласно ст. 136 ТК РФ). Если трудовым договором предусмотрены премии и надбавки, они также выплачиваются в последний день работы сотрудника. Компенсация за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК РФ). При увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику средства за отпуска, которые он не успел отгулять, независимо от их продолжительности и причин расторжения договора. Оплата больничных. Если будучи трудоустроенным или в течение 30 дней после увольнения сотрудник открыл больничный лист, за первые три дня заплатит бывший работодатель, а за остальные — Фонд социального страхования (п. 2 ст. 3 255-ФЗ). Компенсация при задержке выплат. Если во время увольнения работодатель нарушает сроки, он обязан вернуть их с процентами (ст. 236 ТК РФ). По умолчанию это 1/150 от действующей ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки. Компенсация отгулов — с 1 марта 2025 года. Если сотрудник вышел на работу в выходной или праздничный день, ему полагается отгул (есть опция присоединить его к ежегодному отпуску в течение этого же года). Ранее неиспользованные отгулы просто сгорали. А по новым правилам, если взять отгул не получилось, работодатель будет обязан выплатить компенсацию на стадии увольнения — разницу между суммой, положенной работнику по двойной ставке, и фактической платой за отработанный выходной. Компенсация расходов на лечение — при увольнении по состоянию здоровья, если трудоспособность была утрачена по вине работодателя. При ликвидации организации, сокращении штата или по соглашению сторон: Выходное пособие в размере среднего месячного заработка либо его часть, пропорциональная периоду трудоустройства, приходящемуся на следующий месяц (ст. 178 ТК РФ). Если бывший работник не сможет найти работу на второй месяц после расторжения договора, он имеет право подать заявление и потребовать от работодателя выплатить вторую зарплату. Важно: пособие не предусмотрено при увольнении по собственному желанию! Дополнительная компенсация за расторжение трудового договора до истечения срока предупреждения об увольнении. Выплачивается в размере среднего заработка либо его части, пропорциональной времени, оставшемуся до истечения срока (ст. 180 ТК РФ). При расторжении трудового договора по инициативе работодателя — средний заработок на период трудоустройства либо единовременная компенсация (ст. 81 ТК РФ, ст. 318 ТК РФ). Компенсация руководителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру если увольнение связано со сменой собственника имущества организации (ст. 181 ТК РФ). Размер суммы должен быть не ниже трехкратного среднего месячного заработка.

При этом выплаты материальной помощи бывшему сотруднику законодательством не предусмотрены. Но это возможно по инициативе работодателя. Например, если работник столкнулся с тяжелыми личными обстоятельствами или компания просто стремится отметить его трудовой вклад.

Также материальную помощь можно запросить (но иметь в виду, что она оказывается добровольно, — работодатель может не пойти навстречу):

Работник подает заявление на выплату с приложением копий документов, подтверждающих необходимость дополнительной финансовой поддержки. Руководитель принимает решение. Если оно положительное, издается приказ о назначении платежа с указанием ее размера. Указанную в распорядительном документе сумму перечисляют работнику.

Заявление на матпомощь можно подать в любое время до увольнения (включая последний рабочий день), но лучше заняться этим вопросом заранее. Особенно в том случае, если в правилах внутреннего распорядка или других локальных нормативных актах информации о поддержке бывших сотрудников нет либо работник не уверен.

Сроки выплат при увольнении

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Согласно ст. 140 ТК РФ, при расторжении трудового договора:

Выплата всех средств производится в последний рабочий день.

Если работник в день увольнения не работал, средства необходимо выплатить не позднее следующего дня после того, как он потребовал расчет.

Если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, рассчитаться необходимо в последний рабочий день перед отпуском.

В случае спора о размерах положенных работнику средств работодатель обязан в указанный срок выплатить неоспариваемую сумму.

Если увольнение производится в связи со смертью работника, выплаты получают родственники работника в течение недели со дня предоставления всех необходимых документов.

Порядок оформления и расчета выплат

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Ежемесячно сотрудники получают расчетный листок. В нем указывают сведения за текущий месяц (и за прошлый, если дата зарплаты еще впереди):

Составные части заработной платы за соответствующий период (оклад, ставка, количество отработанных часов, премии, надбавки, доплаты).

Отпускные, больничные и другие выплаты.

Удержания с указанием основания (например, алименты).

Расчет общей суммы.

При увольнении документ выдают в последний рабочий день.

Также уходящему сотруднику должны выдать форму №Т-61 — записку-расчет, необходимую для учета и расчета зарплаты и других средств, положенных при увольнении.

Первую часть формы заполняет кадровик: сведения о сотруднике, который будет уволен, основания для прекращения трудового договора, реквизиты соответствующего приказа, количество дней неотгулянного отпуска. Второй частью занимается бухгалтер: данные расчетных и платежных документов и ведомости по начисленным суммам.

Также сотрудник может получить дополнительные документы. Например, обоснование выплаты премии или материальной помощи (приказ или распоряжение).

Пример расчета

Допустим, Алексей три года проработал программистом в компании N, а потом решил покинуть ее. О своих намерениях Алексей своевременно сообщил руководству. Такая ситуация складывается при увольнении по собственному желанию.

При расторжении трудового договора с N Алексей получит заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни.

А также из 28 дней ежегодного отпуска Алексей только один раз за последний год успел съездить с супругой за границу на две недели, а оставшиеся 14 дней не потратил. В день увольнения за них Алексею будет положена компенсация. Ее рассчитают по формуле:

КНО = СДЗ × НДО, где КНО — компенсация неиспользованного отпуска, СДЗ — средняя зарплата за день, НДО — неиспользованные дни.

Чтобы вычислить среднюю зарплату за день (СДЗ), воспользуемся формулой:

СДЗ = НЗП / 12 / 29,3, где НЗП — заработная плата за расчетный отрезок времени (12 месяцев до месяца увольнения), 12 — число месяцев в расчетном периоде,

29,3 — среднее число календарных дней, приходящихся на 1 месяц расчетного периода.

Предположим, что за последний год Алексей получил зарплату в размере 200 тысяч рублей. Тогда:

СДЗ = 200000 / 12 / 29,3 = 568,83 рубля

Теперь подсчитаем компенсацию:

КНО = 568,83 × 14 = 7 963,62 рубля

А в последнюю рабочую неделю Алексей неважно себя почувствовал и открыл больничный. Новое место работы он пока не нашел, поэтому компенсацию первых 3 дней он также получит.

Когда что-то пошло не так

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К сожалению, завершение трудовых отношений не всегда проходит гладко. В этом разделе мы разберем некоторые случаи.

Задержка выплат при увольнении

Если работодатель нарушает задерживает оплату, он обязан все выплатить с процентами (ст. 236 ТК РФ). По умолчанию это 1/150 от действующей ключевой ставки Центрального банка РФ за каждый день просрочки. Есть несколько способов отстоять свои права:

Составить заявление-претензию в двух экземплярах: один для работодателя, другой — для себя. В случае, если работодатель отказывается принять заявление, его нужно отправить заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Рекомендуется не пропускать этот шаг: он может стать документальным подтверждением обращения. Направить жалобу в трудовую инспекцию. Обратиться можно лично, по почте, оставить обращение на официальном сайте или позвонить на горячую линию +7 (800) 707-88-41 (Федеральная служба по труду и занятости). Инспекция проведет проверку работодателя и, если нарушения будут подтверждены, выдаст предписание о выплате заработной платы согласно законодательству. Написать в прокуратуру. Например, если при увольнении работнику выплатили только часть суммы, а оставшуюся часть пообещали выдать позже, требуется вмешательства прокуратуры. Обратиться в суд. Нужно составить исковое заявление, подробно описать ситуацию и приложить доказательства, подтверждающие факт работы в компании (приказ о приеме на работу, трудовой договор, расчетные листки и так далее). Если документов нет, установить факт работы можно с помощью свидетелей — например, других сотрудников.

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Увольнение раньше срока

Расчет в таком случае законом не запрещен. Однако по общему правилу выплаты производятся в день увольнения либо не позднее следующего дня после того, как работник потребовал расчет (если в последний рабочий день он не присутствовал).

Если, например, работник открыл больничный после получения расчета, работодатель не имеет права требовать возврата “лишних” денег.

Часто спрашивают

При увольнении по соглашению сторон какие полагаются выплаты от работодателя?

В таком случае работник получит деньги за отработанные, но еще не оплаченные дни, компенсацию за неиспользованные дни отпуска, премии и — с 1 марта 2025 — компенсацию отгулов.

Также в таком случае уходящий сотрудник имеет право на выходное пособие в размере среднего месячного заработка либо его часть, пропорциональная периоду трудоустройства, приходящемуся на следующий месяц. Если бывший работник не сможет найти другую работу на второй месяц после увольнения, он имеет право подать заявление и потребовать от работодателя выплатить вторую зарплату.

Оплачивается ли отработка после увольнения?

С момента подачи заявления на увольнение и до последнего рабочего дня человек считается сотрудником компании. Соответственно, эти дни засчитываются ему в качестве рабочих и должны быть оплачены. По общему правилу, этот срок составляет две недели, на испытательном сроке — 3 дня, при увольнении руководителя — 1 месяц.

Какие пособия при увольнении?

Если говорить именно о пособиях, то работник может получить выходное пособие в размере среднего месячного заработка либо его часть, пропорциональная периоду трудоустройства, приходящемуся на следующий месяц.

Если бывший работник не сможет найти другую работу на второй месяц после увольнения, он имеет право подать заявление и потребовать от работодателя выплатить вторую зарплату.

Какие выплаты положены при увольнении пенсионеру?

Помимо стандартных компенсаций, которые полагаются всем другим работникам, пенсионер получает право на индексацию пенсии. Ее пересчитают с 1-го числа месяца, следующего после увольнения, с учетом текущей стоимости пенсионного балла и величины фиксированной выплаты.

Какая выплата при увольнении по ГПХ?

В таком случае работник единоразово получит вознаграждение за выполненные работы или оказанные услуги. Выплаты или компенсации не положены, так как взаимоотношения по такому договору не регулируются нормами трудового законодательства.