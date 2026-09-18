Правительство РФ утвердило, что майские праздники продлятся 6 дней в 2027 году

Россиян ждут шесть праздничных дней в мае 2027 года Правительство РФ утвердило, что майские праздники продлятся 6 дней в 2027 году

Москва18 сен Вести.Правительство РФ утвердило трудовой календарь на 2027 год, по которому жителей России ждет шесть выходных во время майских праздников. Об этом сообщается на канале кабмина в MAX.

Согласно утвержденному календарю, праздничными днями будут 1, 2 и 3, а также 8, 9 и 10 мая. Таким образом, в первой половине месяца будут две недели, состоящие из четырех рабочих дней.

Ранее сообщалось, что предстоящие новогодние каникулы будут длиться 11 дней - с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года.