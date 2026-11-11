В ГД сказали, что выгоднее всего планировать отпуск в июле, августе и сентябре

Депутат Стенякина рассказала, когда выгоднее всего уходить в отпуск В ГД сказали, что выгоднее всего планировать отпуск в июле, августе и сентябре

Москва11 ноя Вести.Депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала РИА Новости о том, как лучше спланировать время отдыха.

Она пояснила, что отпускные рассчитываются по среднему заработку за последние 12 месяцев и числу календарных дней отпуска, а зарплата - по количеству рабочих дней в месяце.

Поэтому при выборе дат отпуска следует учитывать число рабочих дней в календарном месяце: чем их больше при стандартной пятидневной неделе, тем меньше разница между отпускными и зарплатой.

Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже обходится каждый рабочий день. Уходя в отпуск в такой период, сотрудник может потерять в доходе объяснила Стенякина

По словам парламентария, в 2027 году выгоднее всего планировать отпуск на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь - в каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня. Наименее выгодно в 2027 году оформлять отдых в январе (15 рабочих дней), феврале и мае (по 19), а также в ноябре (20).