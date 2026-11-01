Москва1 ноя Вести.Отпуск в ноябре может быть финансово невыгоден для работников с фиксированным окладом из-за сравнительно небольшого количества рабочих дней. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев в комментарии РИА Новости.

В этом месяце при пятидневной рабочей неделе всего 20 рабочих дней. То есть для работающих на окладе в месяц, где мало рабочих дней, каждый рабочий день стоит дороже. А при уходе в отпуск часть зарплаты за пропущенные дни заменяется отпускными, которые могут быть меньше пояснил парламентарий

Депутат обратил внимание, что выгоднее брать отпуск в том месяце, где больше рабочих дней. Так, в октябре и декабре текущего года по 22 рабочих дня, в июле было 23. По его словам, самыми выгодными месяцами для отпуска россиян с фиксированным окладом являются июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Ранее сообщалось, когда россиянам, которые трудятся по стандартному пятидневному графику и получают зарплату на основании оклада, выгоднее всего брать отпуск в 2027 году.