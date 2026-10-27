Россиянам рассказали, как не потерять в зарплате, уйдя в отпуск в ноябре Россиянам напомнили, как выгодно взять отпуск с учетом ноябрьских праздников

Москва27 окт Вести.День народного единства, который отмечают 4 ноября, в 2026 году выпадает на среду. Эксперты "Авито Работы" в разговоре с RT рассказали, как сходить в начале ноября в отпуск, не потеряв при этом в зарплате.

По словам собеседников издания, отпуск будет максимально выгодным, если оформить его в период с 31 октября по 8 ноября.

В этом случае сотрудник использует восемь дней ежегодного оплачиваемого отпуска, поскольку 4 ноября, согласно ст. 120 Трудового кодекса России, не включается в число календарных дней отпуска. При этом период отдыха составит девять календарных дней подряд пояснили аналитики

Если цель – не отдых, а максимальное сохранение дней ежегодного оплачиваемого отпуска, то оформить его можно с 2 по 6 ноября.

Кроме того, в компании напомнили, что статья 125 Трудового кодекса дает право разделить ежегодный оплачиваемый отпуск на части. Сделать это можно только по соглашению работника и работодателя. Причем хотя бы одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней. Поэтому планировать отпуск в ноябрьские праздники следует с учетом этого требования.