Москва19 окт Вести.В первую неделю ноября россияне будут отдыхать чуть больше из-за празднования Дня народного единства, который выпадает на среду и будет выходным днем. Об этом РИА Новости сообщила директор Департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева.

В ноябре 2026 года у сотрудников с пятидневной рабочей неделей будет одна четырехдневная рабочая неделя - со 2 по 6 ноября сказала Богданова-Шемраева

Прошлая сокращенная неделя в стране была связана с празднованием Дня России в июне.

Ранее стало известно, сколько коротких недель стоит ждать россиянам в 2027 году. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.