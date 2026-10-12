Эксперт подсчитал, сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре В ноябре россиян ожидает 10 выходных дней

Москва12 окт Вести.В последнем осеннем месяце россиян ожидает 20 рабочих и 10 выходных дней. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

В ноябре 30 календарных дней: 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней отметил эксперт, обратив внимание, что дополнительный выходной день будет 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства

Согласно подсчетам Афанасьева, при стандартной 40-часовой рабочей неделе россияне будут трудиться в ноябре 159 часов, при 36-часовой занятости лимит составит 143 часа, а при сокращенном 24-часовом графике — не более 95 часов.

Ранее сообщалось, что россияне, которые получают пенсию в первых числах месяца, смогут получить ее в ноябре досрочно из-за Дня народного единства.