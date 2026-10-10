Москва10 октВести.Россияне, которые получают пенсию в первых числах месяца, смогут забрать ее в ноябре досрочно из-за Дня народного единства, он будет выходным, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
В этом году День народного единства приходится на среду. Пенсии за этот день будут перечислены досрочно, 3 ноябрясказала Подольская
По ее словам, в этот день выплаты по графику получат те, кому они обычно приходят третьего числа, а также у кого дата выдачи выпадает на праздничный день - 4 ноября.
Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что после длительного перерыва в 2027 году в России снова будет произведено две индексации пенсий.
В свою очередь Соцфонд подсчитал разницу между пенсиями неработающих в российских регионах. Выяснилось, что разница по регионам между максимальным и минимальным размером пенсии неработающих россиян составляет почти 25 тысяч рублей