Выдача пенсии за ноябрь сдвинется в связи с празднованием Дня народного единства

Часть россиян получит пенсии за ноябрь досрочно Выдача пенсии за ноябрь сдвинется в связи с празднованием Дня народного единства

Москва10 окт Вести.Россияне, которые получают пенсию в первых числах месяца, смогут забрать ее в ноябре досрочно из-за Дня народного единства, он будет выходным, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

В этом году День народного единства приходится на среду​​​. Пенсии за этот день будут перечислены досрочно, 3 ноября сказала Подольская

По ее словам, в этот день выплаты по графику получат те, кому они обычно приходят третьего числа, а также у кого дата выдачи выпадает на праздничный день - 4 ноября.

Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала, что после длительного перерыва в 2027 году в России снова будет произведено две индексации пенсий.

В свою очередь Соцфонд подсчитал разницу между пенсиями неработающих в российских регионах. Выяснилось, что разница по регионам между максимальным и минимальным размером пенсии неработающих россиян составляет почти 25 тысяч рублей