Соцфонд: те, кому пенсию выдают в начале месяца, в декабре получат ее досрочно

В Соцфонде рассказали, кто получит пенсию за январь досрочно Соцфонд: те, кому пенсию выдают в начале месяца, в декабре получат ее досрочно

Москва13 ноя Вести.Некоторые россияне, которым положена пенсия, получат выплаты за январь 2027 года досрочно. Об этом РИА Новости рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Речь идет о тех гражданах, кому пенсию перечисляют или выдают на руки в первых числах каждого календарного месяца. Срок выплаты пенсий за январь 2027 года в связи с новогодними праздниками будет перенесен на декабрь.

Социальный фонд России выплачивает досрочные пенсии тем нашим гражданам, которые получают пенсии в начале каждого месяца. Новогодние праздники достаточно долгие, уже в конце декабря Социальный фонд России выплатит пенсии и через банк, и через почту отметил Чирков

Средства будут перечислены автоматически, человеку не нужно подавать никаких заявлений, добавил глава Соцфонда. Подобная практика переноса сроков выплат является стандартной, все необходимые средства в бюджете фонда имеются, подчеркнул Чирков.

Ранее стало известно, как изменится порядок начисления пенсии с 2027 года.