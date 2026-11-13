Москва13 нояВести.Некоторые россияне, которым положена пенсия, получат выплаты за январь 2027 года досрочно. Об этом РИА Новости рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
Речь идет о тех гражданах, кому пенсию перечисляют или выдают на руки в первых числах каждого календарного месяца. Срок выплаты пенсий за январь 2027 года в связи с новогодними праздниками будет перенесен на декабрь.
Социальный фонд России выплачивает досрочные пенсии тем нашим гражданам, которые получают пенсии в начале каждого месяца. Новогодние праздники достаточно долгие, уже в конце декабря Социальный фонд России выплатит пенсии и через банк, и через почтуотметил Чирков
Средства будут перечислены автоматически, человеку не нужно подавать никаких заявлений, добавил глава Соцфонда. Подобная практика переноса сроков выплат является стандартной, все необходимые средства в бюджете фонда имеются, подчеркнул Чирков.
Ранее стало известно, как изменится порядок начисления пенсии с 2027 года.