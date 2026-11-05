Депутат: повышенную пенсию в январе получат те, кому в декабре исполнится 80 лет

В Госдуме объяснили, кто получит повышенную пенсию в январе Депутат: повышенную пенсию в январе получат те, кому в декабре исполнится 80 лет

Москва5 ноя Вести.Пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, получат прибавку к страховой пенсии в январе. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Повышенную пенсию в размере удвоенной фиксированной выплаты к страховой пенсии получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре отметила Бессараб

Депутат уточнила, что россиянам, у которых дата выплаты пенсии выпадает на январские праздники, деньги придут уже в конце года, не позднее 30 декабря.

Размер удвоенной фиксированной выплаты к страховой пенсии в России до 1 февраля 2027 года составляет 19 169,38 рублей, добавила парламентарий.

Кроме того, после 80 лет всем пенсионерам автоматически назначается доплата за уход. Такая надбавка предназначена для компенсации дополнительных затрат, которые возникают у пожилых людей из-за необходимости посторонней помощи.