Депутат Говырин сообщил о предстоящем перерасчете пенсий и профдоплат

Депутат Говырин рассказал, кому с 1 ноября увеличат пенсию Депутат Говырин сообщил о предстоящем перерасчете пенсий и профдоплат

Москва31 окт Вести.С 1 ноября в России будет проведен перерасчет пенсионных выплат по индивидуальным основаниям, сообщил Газете.Ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Так, по его словам, для граждан, достигших 80 лет, общеустановленная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится с 9584 до 19169 рублей.

К ней назначается надбавка на уход в размере 1413,86 рубля. Наличие оформленного ухаживающего лица для этой надбавки не требуется. Перерасчет проводится автоматически со дня рождения уточнил Говырин

Если человек имеет I группы инвалидности, 100-процентное увеличение фиксированной выплаты назначается со дня установления группы с учетом вида пенсии, пояснил он.

Парламентарий также сообщил, что пенсионерам, которым выплаты обычно перечисляются 4 числе, деньги поступят 3 ноября вместе с начислениями, приходящими одновременно с пенсией.

Кроме того, добавил депутат, будут пересчитаны профессиональные доплаты для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности.