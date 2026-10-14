В Госдуме объяснили, кому в ноябре автоматически увеличат пенсию Бессараб: надбавки к пенсии за вредный труд пересчитают с 1 ноября

Москва14 окт Вести.В ноябре Социальный фонд пересчитает ежемесячную надбавку к пенсии членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности. Об этом "Парламентской газете" напомнила первый зампред Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Доплаты положены за труд во вредных, опасных и тяжелых условиях.

Это отдельные выплаты, которые финансируются за счет работодателей. Они перечисляют дополнительные страховые взносы, чтобы их бывшие сотрудники получали надбавки пояснила Бессараб

Размер надбавки индивидуален: он зависит от специального стажа, условий труда и суммы взносов за предыдущий квартал. Такой перерасчет проводится четырежды в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Пенсию также повысят тем, кому в октябре исполнилось 80 лет, и тем, кому впервые установили инвалидность I группы. Фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается: в 2026 году она составляет 9584,69 руб., то есть с ноября указанным категориям положено 19 169,38 руб. Доплата назначается только по одному основанию — если фиксированную часть уже удвоили из-за инвалидности, при достижении 80 лет ее не увеличат. Перерасчет идет автоматически, обращаться в Соцфонд не нужно.

По данным Соцфонда на 1 августа 2026 года, средняя пенсия в России — 25 469 руб. В Москве она составляет 27 331 руб., в Подмосковье — 27 237 руб., в Санкт-Петербурге — 27 863 руб. Лидирует Чукотка с 42 273 руб., далее Ненецкий АО (38 949 руб.), Магаданская область (37 863 руб.) и Камчатка (37 599 руб.). Самые скромные выплаты зафиксированы в Дагестане (18 932 руб.), Кабардино-Балкарии (19 333 руб.) и Ингушетии (19 982 руб.). Число пенсионеров в стране — 40 496 409 человек.