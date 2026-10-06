Москва6 октВести. В России зафиксирована разница в 22 тысячи рублей между
средними пенсиями работающих россиян в разных регионах. Это выяснило агентство ТАСС,
изучив статистику.
В России зафиксирована разница в 22 тысячи рублей между средними пенсиями работающих россиян в разных регионах. Это выяснило агентство ТАСС, изучив статистику.
Так, минимальный размер пенсионного обеспечения отмечен в Республике Дагестан – 17601 рублей, а максимальный – в Чукотском автономном округе, где выплата составляет 39630 рублей.
Средний размер пенсии именно работающих россиян в августе 2026 года составил 24017 рублей, а в целом средняя пенсия – 25469 рублей.
Ранее стало известно, что 2027 году в России будет проведена индексация
всех видов пенсий. Повышение размера выплат планируется в два этапа: с 1
февраля и с 1 апреля. Также россиянам объяснили,
какие категории граждан могут претендовать на досрочную пенсию.