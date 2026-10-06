В России зафиксировали разницу в средних пенсиях работающих граждан Разрыв между средней пенсией работающих россиян составил 22 тысячи рублей

Москва6 окт Вести. В России зафиксирована разница в 22 тысячи рублей между средними пенсиями работающих россиян в разных регионах. Это выяснило агентство ТАСС, изучив статистику.

Так, минимальный размер пенсионного обеспечения отмечен в Республике Дагестан – 17601 рублей, а максимальный – в Чукотском автономном округе, где выплата составляет 39630 рублей.

Средний размер пенсии именно работающих россиян в августе 2026 года составил 24017 рублей, а в целом средняя пенсия – 25469 рублей.

Ранее стало известно, что 2027 году в России будет проведена индексация всех видов пенсий. Повышение размера выплат планируется в два этапа: с 1 февраля и с 1 апреля. Также россиянам объяснили, какие категории граждан могут претендовать на досрочную пенсию.