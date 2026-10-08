Разрыв между средним размером пенсии неработающих достиг почти 25 тысяч рублей

Соцфонд подсчитал разницу между пенсиями неработающих в российских регионах Разрыв между средним размером пенсии неработающих достиг почти 25 тысяч рублей

Москва8 окт Вести.Разница по регионам между максимальным и минимальным размером пенсии неработающих россиян составляет почти 25 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

В августе 2026 года самую высокую пенсию — 43 986 рублей — получили проживающие в Чукотском автономном округе неработающие граждане.

Минимальное социальное пособие, размер которого составляет 19 256 рублей, получают неработающие в Дагестане.

Таким образом, разрыв между этими значениями составляет 24 730 рублей.

По состоянию на август размер пособия неработающим гражданам в среднем по России составил 25 849 рублей.

Ранее стало известно, что средняя пенсия в Москве достигла 27 331 рубля.