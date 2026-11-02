Стал известен регион России с самой высокой пенсией у неработающих Самая высокая средняя пенсия среди неработающих отмечена на Чукотке

Москва2 ноя Вести.Самую высокую среднюю пенсию в России получают неработающие пожилые жители Чукотки, ее размер составляет почти 44 тысячи рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные статистики.

В сентябре 2026 года средняя пенсия среди неработающих на Чукотке составила 43 926 рублей говорится в сообщении

Уточняется, что в Ненецком автономном округе неработающие пенсионеры в среднем получили 40 115 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2027 году граждане смогут получить пенсионные накопления единовременно - в виде срочной выплаты на срок от 10 лет или в формате пожизненной ежемесячной пенсии.