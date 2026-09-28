В 13 региона страны неработающие россияне получают пенсию свыше 30 тысяч рублей Средняя пенсия свыше 30 тыс. рублей среди неработающих отмечена в 13 регионах РФ

Москва28 сен Вести.Средний размер пенсионных выплат свыше 30 тысяч рублей среди неработающих граждан зафиксирован в 13 субъектах России в августе 2026 года, передает ТАСС, ссылаясь на статистику Соцфонда.

В лидерах по величине пенсии для неработающих - Чукотка - 43,9 тысячи рублей говорится в сообщении

Добавляется, что в Карелии - 31,3 тысячи рублей, в Коми - 33 тысячи рублей, в Ненецком АО - 40 тысячи рублей, в Архангельской области - 32,6 тысячи рублей, в Мурманской - 35,6 тысячи рублей, в Ханты-Мансийском АО - 38,4 тысячи рублей, Ямало-Ненецком - 38,1 тысячи рублей, Якутии - 34,6 тысячи рублей, Камчатском крае - 39,4 тысячи рублей), Хабаровском крае - 30,2 тысячи рублей, Магаданская область - 39,1 тысячи рублей, на Сахалине - 35,1 тысячи рублей.

Ранее были названы регионы РФ с самой высокой средней пенсией среди работающих.