Средняя пенсия свыше 30 тысяч рублей среди работающих отмечена в 10 регионах РФ

Названы регионы РФ с самой высокой средней пенсией среди работающих Средняя пенсия свыше 30 тысяч рублей среди работающих отмечена в 10 регионах РФ

Москва27 сен Вести.Средний размер пенсионных выплат свыше 30 тысяч рублей зафиксирован в 10 субъектах России в августе 2026 года, приводит статистику Соцфонда ТАСС.

Больше всего работающие пенсионеры в августе получали на Чукотке - 39,6 тысячи рублей следует из данных Соцфонда РФ

В Ненецком АО - 36,1 тысячи рублей, в Мурманской области - 31,2 тысячи, в Ханты-Мансийском АО - 33,6 тысячи, Ямало-Ненецком - 32,7 тысячи, в Якутии - 32,1 тысячи рублей, на Камчатке - 33,8 тысячи, в Магаданской области - 35 тысяч, на Сахалине - 30,8 тысячи.