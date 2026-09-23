Самые высокие средние пенсии отмечены на Чукотке и Ненецком АО

Стали известны регионы РФ с самыми высокими средними пенсиями Самые высокие средние пенсии отмечены на Чукотке и Ненецком АО

Москва23 сен Вести.По статисте самые высокие средние пенсии в августе 2026 года выплачивались на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, передает ТАСС.

В августе средняя пенсия на Чукотке была ла 42 273 рублей приводит агентство данные Соцфонда

Уточняется, что в Ненецком автономном округе пенсионная выплата составляла 38 949 рублей, в Магаданской области - 37 863 рублей, на Камчатке - 37 599 рублей, Ханты-Мансийском автономном округе - 37 207 рублей.

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