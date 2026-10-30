Самые высокие пенсии в РФ получают жители Чукотского и Ненецкого АО

Стали известны регионы России с самыми высокими пенсиями Самые высокие пенсии в РФ получают жители Чукотского и Ненецкого АО

Москва30 окт Вести.Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданская область стали лидерами по среднему размеру страховых пенсий среди регионов РФ в 2026 году, передает РИА Новости со ссылкой на документы.

Средний размер страховой пенсии в Чукотском автономном округе составил 45 450 рублей, в Ненецком АО - 41 850 рублей, в Магаданской области - 39 788 рублей говорится в сообщении

В антилидерах – республики Северного Кавказа, в Дагестане пенсионеры получают в среднем 21 233 рубля, в Кабардино-Балкарии - 21 068 рублей, Карачаево-Черкесии - 22 995 рублей и Ингушетии - 23 267 рублей.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что около 3 млн россиян продолжают работать после выхода на пенсию.