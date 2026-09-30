Средняя пенсия больше 30 тысяч рублей отмечена в 12 регионах России

Названо число регионов России со средней пенсией больше 30 тысяч рублей Средняя пенсия больше 30 тысяч рублей отмечена в 12 регионах России

Москва30 сен Вести.В августе этого года средний размер пенсионного обеспечения больше 30 тысяч рублей был отмечен в 12 субъектах России, передает ТАСС.

Согласно статистическим данным Соцфонда, на Чукотке этот показатель составляет 42,2; в Ненецком АО – 38,9; в ХМАО, на Камчатке и в Магаданской области – больше 37 тысяч рублей.

Средний размер пенсионного обеспечения свыше 30 тыс. рублей отмечен в 12 субъектах России в августе 2026 года говорится в сообщении

При этом средний размер пенсии в целом по России в августе 2026 года составил 25 469 рублей, отмечает агентство.