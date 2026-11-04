В Соцфонде назвали регионы с самой высокой средней пенсией

Соцфонд: самая высокая средняя пенсия зафиксирована на Чукотке В Соцфонде назвали регионы с самой высокой средней пенсией

Москва4 ноя Вести.Самая высокая средняя пенсия в сентябре 2026 года зафиксирована на Чукотке, ее размер составляет более 42 тысяч рублей. Это следует из статистики, которую изучил ТАСС.

В сентябре 2026 года средняя пенсия на Чукотке составила 42,2 тыс. рублей, в Ненецком АО - 38,9 тыс. рублей, Магаданской области - 37,8 тыс. рублей говорится в сообщении

Кроме того, согласно данным Соцфонда, средний размер пенсии составил более 37 тысяч рублей в Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

При этом средняя пенсия в сентябре 2026 года составила 25 469 рублей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2026 года средняя пенсия работающих россиян превысила 24 тысячи рублей.