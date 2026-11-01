Сенатор: для накопительной пенсии потребуется от 15 лет стажа Сенатор Волошин разъяснил порядок получения накопительной пенсии в 2027 году

Москва1 ноя Вести.В 2027 году граждане смогут получить пенсионные накопления единовременно - в виде срочной выплаты на срок от десяти лет или в формате пожизненной ежемесячной пенсии. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин в беседе с RT.

Парламентарий напомнил, что базовое право на обращение за средствами наступает у женщин с 55 лет, а у мужчин — с 60 лет, за исключением лиц с правом на досрочный выход на пенсию.

Однако для установления бессрочной пожизненной выплаты гражданин должен иметь не менее 15 лет страхового стажа и величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не ниже 30.

Сенатор пояснил, что при нехватке стажа, баллов или при небольшом размере выплаты накопления перечисляются одной суммой.

Формула предполагает деление накоплений на ожидаемый период дожития, который в 2027 году планируется утвердить на уровне 270 месяцев. Если рассчитанная ежемесячная сумма окажется в пределах 10% от величины прожиточного минимума пенсионера (по предварительным расчетам — до 469 665 рублей накоплений), гражданину выплатят все средства сразу.

Если порог превышен, оформляется пожизненное пособие. Срочный формат выплат минимум на десять лет доступен для сумм, сформированных из маткапитала, программы софинансирования или добровольных взносов с учетом инвестиционного дохода.