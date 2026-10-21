Депутат Чаплин назвал условия для досрочного выхода на пенсию Депутат Чаплин пояснил, кто может на пенсию выйти досрочно

Москва21 окт Вести.В России досрочная страховая пенсия доступна по стажу, профессии, семейным и социальным основаниям. Об этом депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал RT.

Депутат перечислил все условия для возможного досрочного выхода на пенсию. Он пояснил, что для мужчин нижний возрастной предел составляет 60 лет и 55 лет для женщин. В 2026 году этот возрастной минимум составляет 63 года и 58 лет соответственно. У педагогов, медиков и артистов учитывают профессиональный стаж и срок ожидания, напомнил депутат.

Стаж 42 года у мужчин и 37 лет у женщин позволяет выйти на два года раньше общеустановленного срока добавил Никита Чаплин

Льготными категориями при досрочном выходе на пенсию являются спасатели, пожарные, сотрудники исправительных учреждений, горняки, геологи и изыскатели, работники вредных производств, лесозаготовители, докеры, работники транспорта, авиации и флота.

Для того, чтобы получить северную пенсию, отметил Чаплин, нужно 15 лет проработать в районах Крайнего Севера или 20 лет в районах, которые к ним приравнены. При этом общий страховой стаж не может быть менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Матери двоих детей могут выйти на пенсию с 50 лет при 20-летнем стаже. Если стаж северный, то достаточно 12 лет или 17 лет работы в приравненных к Крайнему Северу местностях. Для матерей троих и более детей возраст выхода на пенсию начинается с 57 лет при стаже от 15 лет и воспитании детей до восьмилетнего возраста.

С 50 лет для матери и с 55 лет для отца может оформить пенсию один из родителей ребенка-инвалида. При этом рабочий стаж для мужчины должен быть не менее 20 лет, а для женщины – 15. Уменьшается пенсионный возраст не более чем на пять лет и для опекунов. Но возраст досрочного выхода на пенсию зависит от срока опеки.

На досрочную пенсию право имеют отдельные категории людей с инвалидностью, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС и зарегистрированные безработные после сокращения или ликвидации работодателя — по предложению службы занятости, продолжил Никита Чаплин. Депутат подчеркнул, что для страховых пенсий нужны минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов — пенсионных баллов. Их количество и стаж всегда можно уточнить в Соцфонде РФ.

Депутат Госдумы Николай Коломейцев ранее уточнил, что уход за детьми и военная служба засчитываются при начислении пенсионного стажа.