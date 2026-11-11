Сенатор рассказал, как предпенсионеры могут выйти на пенсию досрочно Сенатор Волошин: предпенсионеры после сокращения могут выйти на пенсию досрочно

Москва11 ноя Вести.Россияне предпенсионного возраста, которые потеряли работу из-за сокращения или ликвидации организации, могут выйти на пенсию досрочно. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин в комментарии телеканалу RT.

Предпенсионер, уволенный в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя или сокращением численности либо штата работников, может претендовать на досрочное назначение пенсии рассказал сенатор

Волошин уточнил, что это предусмотрено в ст. 51 закона "О занятости населения в Российской Федерации". По его словам, для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы страховой стаж составлял не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. А в 2026 году дополнительно требуется минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Сенатор также объяснил, как оформить досрочный выход на пенсию. Как он сказал, сначала нужно встать на учет как безработный в службе занятости. Сотрудники службы будут искать подходящие для гражданина вакансии, а если устроить его на работу не получится, они обязаны рассмотреть вопрос о назначении пенсии раньше срока.

Сенатор пояснил, что служба занятости запросит данные о стаже в Соцфонде. После проверки служба оформит персональное предложение о назначении пенсии. Обратившийся должен подтвердить согласие и выбрать способ получения пенсии. После этого документы гражданина будут переданы в Соцфонд, который и примет решение.

Сенатор уточнил, что пенсия устанавливается со дня выдачи предложения.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщал, что в 2027 году россиян ожидают две индексации страховых пенсий.