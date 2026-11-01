Депутат Чаплин сообщил о двух этапах индексации страховых пенсий в 2027 году

В 2027 году россиян ожидают две индексации страховых пенсий Депутат Чаплин сообщил о двух этапах индексации страховых пенсий в 2027 году

Москва1 ноя Вести.Проект бюджета Социального фонда России на 2027 год предусматривает двукратное повышение страховых пенсий. Об этом в беседе с RT сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий пояснил, что с 1 февраля выплаты предполагается проиндексировать по уровню фактической инфляции за 2026 год, предварительно оцененному в 6,8%, а с 1 апреля повысить еще на 3,3%.

Он уточнил, что в феврале будет пересчитана фиксированная выплата, а апрельское повышение коснется непосредственно страховой части с учетом индивидуальных пенсионных баллов получателей.

Средняя страховая пенсия по старости может достичь 29,9 тыс. рублей, средняя прибавка – 2,6 тыс. заявил Чаплин

Законодатель также напомнил о планируемом росте социальных выплат: предельный размер пособия по временной нетрудоспособности составит до 7860 рублей в день, максимальное пособие по беременности и родам за 140 дней превысит 1,1 млн рублей, а ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан достигнет 95,5 тыс. рублей.

Кроме того, проект бюджета закладывает повышение фонда оплаты труда отдельных работников федеральных учреждений на 6,8% и осеннюю индексацию денежного довольствия и военных пенсий на 4%.

Минимальный размер оплаты труда предложено увеличить до 28 935 рублей, а базовый прожиточный минимум на душу населения – до 20 227 рублей.

Ранее председатель Президиума Центрального правления "Союза пенсионеров России" Валерий Рязанский заявил, что с 1 апреля 2027 года в России запланирована индексация страховых и социальных пенсий.