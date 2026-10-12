В 2027 году страховые пенсии дважды проиндексируют на уровень инфляции Силуанов: страховые пенсии проиндексируют дважды в 2027 году

Москва12 окт Вести.Страховые пенсии россиян в 2027 году будут проиндексированы дважды – в феврале и апреле. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Страховые пенсии будут проиндексированы дважды – с февраля на уровень инфляции 2026 года 6,8%, с апреля 2027 года – на 3,3% сказал он

Глава ведомства добавил, что на конец 2027 года средний размер пенсии по старости составит 29 904 рубля. Также вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Их средний размер будет составлять 20 227 и 28 935 рублей соответственно.