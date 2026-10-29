Страховые пенсии россиян в 2027 году будут проиндексированы дважды Силуанов: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды

Москва29 окт Вести.Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды, заявил вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе преставления проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы на пленарном заседании Госдумы.

В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды: сначала в феврале на уровень инфляции за 2026 год — около 6,8%, а затем в апреле дополнительно на 3,3% в соответствии с прогнозом роста зарплат сказал он

Силуанов подчеркнул, что если показатели по итогам текущего года изменятся, то корректировки будут внесены автоматически.

Отмечается также, что к концу 2027 года средняя пенсия по старости прогнозируется в размере 29 904 рублей.

С 1 ноября в России вступает в силу ряд изменений, касающихся пенсионных выплат. Так, бессрочную надбавку получат пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет. Их фиксированная выплата удваивается и составит 19 169 рублей 38 копеек. Заявление для этого писать не нужно, однако есть важный нюанс: надбавка положена только получателям страховой пенсии.

Кроме того, из-за празднования Дня народного единства 4 ноября часть россиян получит пенсии досрочно. Тем, кому выплаты должны были прийти в день праздника, они поступят на день раньше, 3 ноября.