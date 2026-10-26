Москва26 октВести.В 2027 году запланировано повышение страховых пенсий в два этапа: 1 февраля и 1 апреля на 6,8% и 3,3% соответственно. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что такой подход закреплен на законодательном уровне.
Проект бюджета Социального фонда России предусматривает индексацию с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%... Двухэтапный порядок уже закреплен закономсказал парламентарий
По его словам, повышение коснется работающих и неработающих получателей пенсий по старости, инвалидности и по потере кормильца.
Чаплин также отметил, что средняя ежемесячная прибавка к страховой пенсии по старости может составить около 2,6 тыс. рублей. Так, к концу 2027 года размер таких выплат достигнет примерно 30 тыс. рублей.