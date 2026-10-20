Москва20 октВести.В 2027 году средняя страховая пенсия по старости для неработающих граждан РФ увеличится почти до 30 тыс. рублей. Об этом сообщил РИА Новости глава Социального фонда России Сергей Чирков.
Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей, до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеровуточнил руководитель Соцфонда
Ранее Социальный фонд сообщил, что в 2027 году пенсии россиян будут проиндексированы дважды – 1 февраля и 1 апреля на 6,8% и 3,3% соответственно.