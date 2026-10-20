Соцфонд: средняя пенсия по старости для неработающих увеличится до ₽30 тысяч

В Соцфонде уточнили, как вырастут пенсии неработающих россиян в 2027 году Соцфонд: средняя пенсия по старости для неработающих увеличится до ₽30 тысяч

Москва20 окт Вести.В 2027 году средняя страховая пенсия по старости для неработающих граждан РФ увеличится почти до 30 тыс. рублей. Об этом сообщил РИА Новости глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей, до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров уточнил руководитель Соцфонда

Ранее Социальный фонд сообщил, что в 2027 году пенсии россиян будут проиндексированы дважды – 1 февраля и 1 апреля на 6,8% и 3,3% соответственно.