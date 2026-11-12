Средний размер страховой пенсии увеличится в 2027 году до 30,2 тысячи рублей

В Соцфонде рассказали, как увеличится в 2027-м средний размер страховой пенсии Средний размер страховой пенсии увеличится в 2027 году до 30,2 тысячи рублей

Москва12 ноя Вести.Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в феврале и апреле. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Первое повышение планируется с 1 февраля на 6,8% и будет привязано к росту цен за прошедший год, вторая индексация запланирована с 1 апреля на 3,3% в соответствии с ростом доходов Социального фонда говорится в материале

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии после плановой индексации в феврале 2027 года увеличится до 10,2 тысячи рублей. Таким образом выплата таким пенсионерам увеличится почти до 20,5 тысячи рублей в месяц. Кроме того, индексация повысит размеры надбавок за северный и сельский стаж, а также за содержание близких родственников.

В результате двух этапов повышения средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан вырастет на 2,4 тысячи рублей и составит 30,2 тысячи рублей в месяц.

В Соцфонде также подчеркнули, что индексацию в следующем году получат и работающие пенсионеры.

Кроме того, анонсировано февральское повышение надбавки по уходу за инвалидами первой группы и пенсионерами, достигшими 80-летнего возраста. Надбавка будет проиндексирована на 6,8%, сумма составит 1,5 тысячи рублей в месяц.

В 2027 году также сохранится индексация пенсий по государственному обеспечению (с 1 апреля). Работающим пенсионерам, помимо индексации, с 1 августа будет проведен перерасчет выплат с учетом поступивших взносов работодателей.

Ранее Соцфонд рассказал о разнице между средней пенсией работающих в регионах России. Она превысила 22 тысяч рублей.