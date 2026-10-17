Эксперт Сафонов: в 2027 году пенсии суммарно увеличатся на 2,6 тыс. рублей

Эксперт заявил, что в 2027 году пенсии увеличатся на 2,6 тыс. рублей Эксперт Сафонов: в 2027 году пенсии суммарно увеличатся на 2,6 тыс. рублей

Москва17 окт Вести.В 2027 году средний размер пенсии после первой индексации вырастит примерно на 1,8 тыс. рублей, а после второй – более чем на 700 рублей. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, первая индексация должна произойти 1 февраля на 6,8%, а вторая – 1 апреля на 3,3%.

Средняя страховая пенсия по старости увеличится суммарно почти на 2 600 рублей и к концу года составит 29 903,81 рубля сказал Сафонов

Эксперт подчеркнул, что это усредненные показатели по стране, и реальный размер прибавки рассчитывается для каждого россиянина индивидуально дна основе его стажа и накопленных баллов, сообщает ТАСС.

16 октября в Соцфонде заявили, что в 2027 году получать пенсии будут 43 миллиона граждан России.