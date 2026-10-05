Силуанов: в 2027 году пенсии будут проиндексированы дважды

В 2027 году пенсии проиндексируют два раза Силуанов: в 2027 году пенсии будут проиндексированы дважды

Москва5 окт Вести.В России в 2027 году пенсии будут проиндексированы два раза – в феврале и в апреле. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о проекте бюджета России на 2027–2029 годы.

Страховые пенсии в следующем году будут индексированы дважды: 1 февраля на уровень инфляции за 2026 год – мы оценим его в размере 6,8% – и 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста заработных плат сказал Силуанов

По расчетам главы Минфина, средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.

Ранее Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет на 2027-2029 годы будет непростым.