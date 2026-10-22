Москва22 октВести.Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды, заявил глава Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков в интервью РИА Новости.
В частности, с 1 февраля 2027 года пенсии проиндексируют на 6,8%, а с 1 апреля 2027 года - на 3,3%.
Мы вернемся к двухэтапной индексации пенсии в 2027 годуприводит РИА Новости слова Чиркова
Глава СФР рассказал, что средняя страховая пенсия по старости для неработающих граждан увеличится в 2027 году почти до 30 тыс. руб.
Между тем профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что средний размер пенсии после первой индексации увеличится на 1,8 тыс. руб.