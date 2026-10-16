Глава СФР: рост страховых пенсий будет опережать темпы инфляции в 2027 году

Глава Соцфонда рассказал, как будут индексироваться страховые пенсии в 2027 году Глава СФР: рост страховых пенсий будет опережать темпы инфляции в 2027 году

Москва16 окт Вести.Страховые пенсии в России в 2027 году планируется проиндексировать темпами, превышающими уровень инфляции. Об этом сообщил председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков.

Страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции заявил он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам

Накануне первый зампред Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб сообщила, что индексацию страховых пенсий в 2027 году проведут дважды: с 1 февраля по фактической инфляции, а с 1 апреля пройдет доиндексация на 3,3%.

По ее словам, все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме.