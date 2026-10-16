Москва16 октВести.Страховые пенсии в России в 2027 году планируется проиндексировать темпами, превышающими уровень инфляции. Об этом сообщил председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков.
Страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляциизаявил он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам
Накануне первый зампред Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб сообщила, что индексацию страховых пенсий в 2027 году проведут дважды: с 1 февраля по фактической инфляции, а с 1 апреля пройдет доиндексация на 3,3%.
По ее словам, все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме.