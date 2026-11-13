В Соцфонде объяснили, как изменят порядок начисления пенсии с 2027 года

Соцфонд: в 2027 году страховые пенсии планируют индексировать в два этапа В Соцфонде объяснили, как изменят порядок начисления пенсии с 2027 года

Москва13 ноя Вести.В России изменится порядок начисления пенсий с 2027 года, индексация пройдет в два этапа впервые за последние 8 лет. Об этом сообщили в Социальном фонде России (СФР), передает газета "Известия".

Согласно проекту бюджета СФР, первый этап начнется 1 февраля. Выплаты проиндексируют на 6,8%, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции. Второй этап запланирован на 1 апреля — пенсии вырастут еще на 3,3% говорится в сообщении

В Соцфонде объяснили, что такой порядок позволит учитывать доходы фонда и поддерживать баланс пенсионной системы. Как уточняется, на выплаты в 2027 году планируется направить почти 13,4 трлн рублей.

После двух повышений средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 2,4–2,6 тысячи рублей и составит около 30,2 тысячи рублей. После февральской индексации фиксированная выплата достигнет 10,2 тысячи рублей.

Отмечается, что повышение затронет около 37,5 млн человек, в том числе работающих пенсионеров, людей с инвалидностью и получателей пенсий по случаю потери кормильца.