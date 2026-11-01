Социальные и страховые пенсии в России проиндексируют с 1 апреля 2027 года

Рязанский назвал виды пенсий, которые проиндексируют с 1 апреля 2027 года Социальные и страховые пенсии в России проиндексируют с 1 апреля 2027 года

Москва1 ноя Вести.С 1 апреля 2027 года в России запланирована индексация страховых и социальных пенсий. Такие данные привел председатель Президиума Центрального правления "Союза пенсионеров России" Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.

Индексация социальных пенсий затронет граждан, у которых недостаточно страхового стажа или пенсионных баллов для назначения обычной страховой пенсии по старости, а также людей с инвалидностью, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства, не имеющих трудового стажа уточняется в публикации

Вместе с тем, как уточнил Рязанский, повышение также будет касаться пенсий детей, потерявших кормильца.

Кроме того, по его словам, предполагается, что индексация страховых пенсий пройдет в два этапа - с 1 февраля на уровень инфляции 6,8%, а затем - по темпу роста заработной платы на 3,3%.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии по старости в России в 2027 году составит 29 904 рубля.