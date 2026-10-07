Сафонов: страховая пенсия по старости в 2027 году составит почти 30 тыс. рублей

Определена сумма средней страховой пенсии по старости в России Сафонов: страховая пенсия по старости в 2027 году составит почти 30 тыс. рублей

Москва7 окт Вести.Средний размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году составит почти 30 тыс. рублей. Такие данные привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в комментарии РИА Новости.

Средняя пенсия по старости, согласно скорректированному проекту бюджета Социального фонда России, составит 29 903,81 рубля в 2027 году уточнил эксперт

Сафонов обратил внимание, что страховые пенсии по старости будут повышать в два этапа. Сначала ожидается индексация с 1 февраля ориентировочно на 6,8%, а затем - с 1 апреля еще на 3,3%.

Ранее сообщалось, что в России в 2027 году планируется увеличить все виды пенсий.