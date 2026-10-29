Силуанов: средний размер пенсии по старости в 2027 году составит 29 904 рубля

Силуанов назвал средний размер пенсии по старости в 2027 году Силуанов: средний размер пенсии по старости в 2027 году составит 29 904 рубля

Москва29 окт Вести.Средний размер пенсии по старости в России в 2027 году составит 29 904 рубля. Об этом сообщил вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы (ГД).

Средний размер пенсии по старости в 2027 году составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум вырастет в следующем году на 6,8% и составит 20 227 рублей. От этого показателя мы рассчитаем размер пособий, социальных тарифов, определяемых с учетом динамики изменения сказал он

Также глава Минфина отметил, что величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2037 году составит 28 935 рублей.

Задача, поставленная президентом, довести МРОТ в 2030 году до 35 тысяч рублей, будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами подчеркнул Силуанов

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар предложила поднять студенческие стипендии до уровня МРОТ.