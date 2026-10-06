Москва6 октВести.В августе 2026 года выросла разница между самой высокой и низкой пенсией для работающих граждан по российским регионам. Разница превысила 22 тысячи рублей, сообщает ТАСС.
К такому выводу в агентстве пришли, изучив августовские данные экономической статистики.
Минимальный размер пенсионного обеспечения среди работающих в августе 2026 года отмечен в Республике Дагестан - 17 601 рублей, а максимальный - в Чукотском автономном округе - 39 630 рублейпоясняет агентство
Таким образом, разница между этими значениями составила 22 тысячи 29 рублей.
Среднероссийский размер пенсий для работающих при этом составил 24 тысячи 17 рублей, а средняя пенсия по РФ – 25 тысяч 469 рублей.
В 2027 году пенсии в России будут дважды проиндексированы, пообещал на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов. 1 февраля пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции, который предварительно оценивается в 6,8%. А с 1 апреля страховая часть пенсий будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплат в стране.
Средний размер пенсий по старости на конец 2027 года, по оценке главы Минфина, должен составить 29 тысяч 904 рубля.