Соцфонд: разрыв между средней пенсией работающих в РФ стал свыше 22 тыс. рублей

Стала известна разница между средней пенсией работающих в регионах России Соцфонд: разрыв между средней пенсией работающих в РФ стал свыше 22 тыс. рублей

Москва11 ноя Вести.Разница между самой высокой и низкой средней пенсией у работающих россиян в октябре 2026 года была свыше 22 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на Соцфонд.

Минимальный размер был зафиксирован в Дагестане - 17 618 рублей, а максимальный - в Чукотском автономном округе - 39 732 рублей говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что две пенсионные выплаты в декабре 2026 года могут ожидать россияне, которым пенсия зачисляется на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца.

Кроме того, стало известно, что средний размер пенсии в России за последние пять лет увеличился почти на 10 тысяч рублей.