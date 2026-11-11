Москва11 нояВести.Разница между самой высокой и низкой средней пенсией у работающих россиян в октябре 2026 года была свыше 22 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на Соцфонд.
Минимальный размер был зафиксирован в Дагестане - 17 618 рублей, а максимальный - в Чукотском автономном округе - 39 732 рублейговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что две пенсионные выплаты в декабре 2026 года могут ожидать россияне, которым пенсия зачисляется на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца.
Кроме того, стало известно, что средний размер пенсии в России за последние пять лет увеличился почти на 10 тысяч рублей.