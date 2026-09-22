Средний размер пенсии в России в августе составил 25,4 тысячи рублей

Соцфонд раскрыл размер средней пенсии в России Средний размер пенсии в России в августе составил 25,4 тысячи рублей

Москва22 сен Вести.Граждане РФ в среднем получают пенсию примерно в 25 тысяч рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

Согласно информации фонда, по состоянию на 1 августа 2026 года пенсия как работающих, так и неработающих россиян составила 25 469 рублей.

В августе 2025 года размер пенсионного пособия граждан находился на уровне 23 519 рублей. Таким образом, за год сумма выплат увеличилась почти на две тысячи рублей.

Кроме того, в СФР рассказали, как индексируются страховые пенсии работающих граждан.