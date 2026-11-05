Определена разница между самой высокой и низкой средней пенсиями в регионах РФ Разница между средними пенсиями в регионах России превышает 23 тыс. рублей

Москва5 ноя Вести.Более 23 тыс. рублей составила разница между самой высокой и низкой средней пенсией в регионах РФ по итогам сентября текущего года. Об этом свидетельствуют статистические данные Социального фонда России, которые приводит РИА Новости.

По состоянию на 1 сентября максимальный средний размер пенсионного обеспечения был зафиксирован на Чукотке - 42 248 рублей. Минимальный размер отмечен в Дагестане, там в сентябре жители получали в среднем 18 911 рублей. Таким образом, разрыв составил 23 337 рублей говорится в публикации

Согласно данным Росстата, средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в сентябре увеличился на 8,3% и составил 25,5 тыс. рублей. При этом в 12 российских регионах средний размер пенсии превышал 30 тыс. рублей.